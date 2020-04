Importante, non fondamentale.Lo dicono i numeri, di questa stagione, con 24 partite (12 di queste da titolare) e un solo gol realizzato, della sua avventura in bianconero, con 9 reti in 94 match, spalmati in tre anni. Un bilancio sufficiente, ma di certo non in linea con le aspettative. Che erano e restano alte. Inutile girarci intorno, a Torino si aspettavano molto di più dal ragazzo cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, soprattutto dopo l'investimento fatto, 40 milioni di euro. Tanta spesa, poca resa.Bernardeschi si è messo sempre a disposizione, qualità e professionalità non gli sono mai mancate, ma chi si è seduto sulla panchina della Juve ha fatto fatica a trovargli una collocazione tattica e a dargli continuità."S​pecializzarmi in un ruolo mi aiuterà: il calcio è fatto di automatismi" raccontò in un'intervista, la scorsa estate, anche con Sarri non ha avuto possibilità di farlo. Bernardeschi non vuole vivere un'altra stagione da comparsa, per questo motivo l'addio in estate è una possibilità concreta.- La Juve con ogni probabilità lo userà come pedina di scambio, gli troverà una sistemazione che possa accontentarlo, dal punto di vista economico (guadagna 4 milioni di euro netti all'anno) e sportivo.il suo cartellino potrebbe essere offerto per arrivare a Donnarumma o Paquetà,Attenzione anche alle piste estere: Bernardeschi piace a Barcellona e Chelsea e di certo non mancano i giocatori dei blues e dei blaugrana nel mirino di Paratici. Tante idee, che in estate potrebbero diventare qualcosa di concreto. Bernardeschi ha voglia di sentirsi protagonista, alla Juve o altrove.