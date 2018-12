Ieri a Berna è tornato Berna. Il trequartista della Fiorentina, Federico Bernardeschi ha dichiarato a Sky Sport all'indomani della sconfitta con gli svizzeri dello Young Boys in Champions League e in vista del derby di sabato sera: "Sono felice di essere tornato dopo un mese e poco più di assenza per infortunio, spero di stare sempre meglio. Tutte le sconfitte fanno male, c'è da meditare e prenderne atto. Per fortuna siamo riusciti a mantenere lo stesso il primo posto del girone, ma ne abbiamo parlato: non si possono sbagliare alcune partite e lo sappiamo, vogliamo riscattarci già dal derby di Torino".



"Il derby è sempre speciale, ci deve essere un bel clima cittadino, un bell'ambiente. L'importante è che ci sia sempre il rispetto di tutte le regole, poi noi faremo tutto per vincere e portare a casa i tre punti. Il campionato è ancora lungo. Dobbiamo pensare al campo fino all'ultimo perché ci sono squadre dietro di noi in classifica che non mollano, ma noi dobbiamo essere bravi a rimanbere lì in alto aggiungendo anche qualche punto di distacco".



"Il sorteggio degli ottavi di finale in Champions League? Arrivati a questo punto sono tutte squadre forti e competitive. Sappiamo che possiamo giocarcela con tutti, poi i sorteggi sono i sorteggi e la Champions è la Champions. Andrà bene qualsiasi squadra, anche se ci sono club più forti e blasonati di altre".