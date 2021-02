A volte basta poco per cambiare l'esito di una stagione, o di un'intera avventura. A volte ci vuole un po' di più, e lo sta dimostrando ad esempio Christian Eriksen all'Interche dopo vari e ripetuti tentativi, dopo le prima poche e poi più consistenti chance sta trovando la sua dimensione agli ordini di Antonio Conte. A volte basta poco, ma perallanon sembra ancora essere arrivata quella svolta tanto attesa nonostante le occasioni nell'ultimo periodo siano arrivate e con un'insolita costanza.- La stagione della Juventus si è mostrata più che complicata e la gestione dell'organico a disposizione dinon ha praticamente mai dato all'allenatore bresciano l'occasione di schierare con una certa regolarità un ipotetico 11 ideale. Un dato negativo che peròSono queste le chance chenon ha saputo sfruttare,fra Campionato, Coppa Italia e Champions League per un totale distagionali.Sono state delle vere chances? La risposta è sì, sebbene, quello da esterno alto di destra ricoperto anche in Nazionale con Mancini. L'ex Fiorentina è stato utilizzato da Pirlo come un jolly: prima da esterno di centrocampo, poi da trequartista, infine come terzino, senza mai brillare, senza mai dare un reale contributo alla causa.La risposta probabilmente è no, e a fine stagione, a 1 anno dalla scadenza del suo contratto, la svolta verso un addio potrebbe essere davvero quella giusta per entrambe le parti.