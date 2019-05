Federico Bernardeschi ringrazia tutti. L'esterno della Juventus ha salutato i tifosi su Instagram: "Un’altra stagione bianconera ricca di emozioni è passata: tra vittorie, sconfitte, gioie e dolori abbiamo cercato di raggiungere tutti i nostri obiettivi. Sempre con voi al nostro fianco, durante ogni partita, in casa e fuori. La vostra passione per questi colori non conosce limiti ed è contagiosa per chiunque indossi questa maglia. Vincere non è mai scontato e insieme abbiamo raggiunto un altro traguardo storico conquistando l’ottavo scudetto consecutivo! Ora godiamoci qualche giorno di relax per tornare carichi in vista della Nazionale!".