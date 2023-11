La speranza c'è ancora, lo ha detto chiaramente. Ma per il momento la Juve ha altri obiettivi. Anche se Federico Bernardeschi aspetterà una risposta definitiva del club bianconero prima di valutare altre opzioni, almeno per mezza stagione la sua intenzione è quella di tornare in Europa e se possibile in Italia. Con la Juve al primo posto della sua personalissima lista.