Roberto Bettega, una delle bandiere più autentiche della storia della Juventus. Nato il 27 dicembre 1950 a Torino, nato e cresciuto calcisticamente in bianconero a 19 anni andò in prestito in B nel Varese di Liedholm dove segnò subito 13 reti e vinse il campionato. Era pronto per la Juve insomma, dal 1970 al 1983 ne diventò un leader e un simbolo. E nel 1994 tornò alla Juve a comporre la famosa triade che trascinò e rivoluzionò la società bianconera inseme a Moggi e Giraudo: oltre ai successi e agli scandali, restando in sella anche nell'anno di B post-Calciopoli. Una volta assolto con formula piena, tornò ancora una volta alla Juve con il ruolo di vice-direttore generale tra il dicembre 2009 e il maggio 2010, prima che iniziò poi l'attuale era Marotta-Paratici.