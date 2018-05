Roberto Bettega, ex giocatore e dirigente della Juve ha parlato a Radio Sportiva: "Per trovare un termine di paragone con questa squadra bisogna sfogliare gli almanacchi di tanti paesi per trovare qualcosa di simile. Il simbolo di questo titolo è la costanza e la cocciutaggine della squadra, la forza di non sentirsi mai arrivati nè soddisfatti. E' un qualcosa che si tramanda tra i giocatori e che arriva dalla società. Chiunque arriva alla Juve sembra acquisire questa caratteristica. Non dimentichiamo le 4 Coppa Italia, le finali di Champions League raggiunte. Il gruppo sposa pienamente la filosofia della società, come così lo ha fatto l'allenatore".



"Allegri? Lui è stato visto come sostituto di Conte, juventino nell'anima, che veniva da 3 scudetti di fila. C'era una difficoltà a riconoscere una persona nuova in un ruolo occupato con successo da Conte", ha proseguito. "Lui con la società ha dato il massimo. Chiaro che molti possono sottolineare che in Europa i titoli non arrivano. E' vero, ma restare sempre protagonisti ad alti livelli è un'impresa. Futuro? I dirigenti sanno cosa fare e lui sa cosa vuole. Credo rimarrà. Chi dice che la Juventus non possa allungare questa striscia di risultati? La Juventus ha scritto la storia, ma è una società che ha il vizio di provare a continuare a vincere, Allegri lo ha capito. E anche Allegri rischia di non trovare un'altra società così".



"Buffon? Stiamo parlando di una squadra che ha perso giocatori importanti. La Juventus ha perso Tevez, Morata, Pogba, Vidal ma ha continuato a vincere. E' stata brava a ricostruire e non perdere niente. Gigi è particolare, per me merita un Pallone d'Oro alla carriera, per quello che ha fatto e continua a fare. Certo, la Juventus avrà bisogno di un restyling a breve, soprattutto nell'asse centrale della squadra. I tifosi devono essere sereni, gli avversari invece dovranno preoccuparsi ancora".