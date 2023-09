Si è chiuso con una perdita netta per 110,5 milioni di euro il bilancio annuale della Juventus chiuso lo scorso 30 giugno, che sarà esaminato la settimana prossima dal cda bianconero. Il dato in questione è emerso dalla relazione semestrale di Exor, la holding delle famiglie Agnelli-Elkann che controlla il 63,8% del club bianconero. Che nel primo semestre del 2023 ha perso 81 milioni di euro: uniti ai 29,5 già precedentemente ufficializzati dalla Juve nel semestre da luglio a dicembre 2022, danno un totale di -110,5 milioni di euro appunto. Praticamente la metà rispetto al rosso da 238 milioni di euro nel precedente bilancio chiuso il 30 giugno 2022.



NUOVO AUMENTO DI CAPITALE? - La perdita accumulata nell'ultimo esercizio ridurrà ulteriormente il patrimonio netto a poco più di 50 milioni di euro. Come si legge su Il Sole 24 Ore, se l'andamento economico continuerà a essere negativo anche in questa stagione, per la Juventus si potrebbe profilare a breve l'esigenza di un nuovo aumento di capitale, dopo le due operazioni da 700 milioni complessivi completate tra fine 2019 e fine 2021.