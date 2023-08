Di seguito, le formazioni ufficiali di Juve Black e Juve White nel test amichevole in famiglia, di scena all'Allianz Stadium.



JUVE BLACK (3-5-2) – Pinsoglio; Bremer, De Winter, Alex Sandro; Cambiaso, Nicolussi Caviglia, Locatelli, Miretti, Weah; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri



JUVE WHITE (4-2-3-1) - Garofani; Savona, Poli, Muharemovic, Turicchia; Maressa, Nonge Boende; Perotti; Hasa, Mbangula; Cerri. All. Brambilla