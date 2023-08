Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione di Serie A. Le formazioni del massimo campionato italiano stanno proseguendo il loro cammino di preparazione, in vista della 1ª giornata che andrà in scena il prossimo 19 agosto. Non fa differenza la Juventus di Massimiliano Allegri che, rientrata dalla tournée americana che ha visto i bianconeri affrontare Milan, Real Madrid e Barcellona, è attesa quest’oggi da un test amichevole tutto in famiglia. Alle 18,30, all’Allianz Stadium di Torino, ci sarà la sfida tra la Juventus A e la Juventus B (formazione composta da elementi della rosa della Primavera e della selezione Next Gen), o meglio Black contro White, un test che va a sostituire lo storico e annuale appuntamento di Villar Perosa.



DOVE VEDERLA – La sfida tra squadra Black e squadra White sarà trasmessa in diretta tv e live streaming sia da Sky (visibile sul canale Sky Sport Summer) che da DAZN e in streaming su NOW.



FORMAZIONI UFFICIALI



JUVE BLACK (3-5-2) – Pinsoglio; Bremer, De Winter, Alex Sandro; Cambiaso, Nicolussi Caviglia, Locatelli, Miretti, Weah; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri



JUVE WHITE (4-2-3-1) - Garofani; Savona, Poli, Muharemovic, Turicchia; Maressa, Nonge Boende; Perotti; Hasa, Mbangula; Cerri. All. Brambilla