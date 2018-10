Una domenica... in missione. Dopo aver seguito la sua Juventus contro l'Udinese impegnata nel match che ha consegnato la decima vittoria di fila in ogni competizione, Fabio Paratici fresco di promozione con ruolo ancor più importante nella dirigenza bianconera è volato a Parigi. Nella serata di ieri infatti Paratici era presente al Parco dei Principi, un'occasione per seguire da vicino il match tra Paris Saint-Germain e Lione. Tanti talenti in campo, anche uno... squalificato.



I NOMI NEL RADAR - Non va dimenticato infatti l'interesse della Juve per Adrien Rabiot, inutilizzabile appunto per squalifica; il suo contratto a scadenza è monitorato dai bianconeri nonostante la pole position del Barcellona. Ed esser stata l'occasione giusta per riallacciare i contatti diretti sul fronte Rabiot. Ma Paratici ha seguito da vicino anche Ndombele, centrocampista classe '96 di grande fisicità e intensità, di proprietà del Lione e in campo dal primo minuto. Il PSG ha stravinto con un netto 5-0, espulsioni pesanti di Kimpembé prima e Tousart (altro talento ma stavolta deludente) poi, finché dopo il gol di Neymar nel primo tempo si è scatenato Mbappé con quattro gol in 14 minuti. Semplicemente devastante, non c'era bisogno di osservarlo. Convincente anche Meunier, vicino ai bianconeri prima dell'arrivo di Cancelo; mentre ha deluso Aouar del Lione, gioiellino spento nella notte parigina. Con Paratici che osserva...