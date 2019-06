Fabio Paratici continua il suo giro del mondo a caccia di rinforzi per la sua Juventus. Archiviata una breve vacanza con la famiglia a Capri, il direttore sportivo bianconero ha ripreso a viaggiare per osservare possibili profili da Juve. Paratici in questo senso è sbarcato oggi a Konya in Turchia per assistere direttamente dalla tribuna alla gara tra Turchia e Francia, partita valevole per le qualificazioni a Euro 2020. Osservato numero uno un giocatore ormai prossimo a vestire la maglia bianconera: Merih Demiral. Il centrale turco, da gennaio al Sassuolo, ha convinto anche contro la nazionale campione del mondo con Griezmann, Giroud e Mbappé in attacco. Prova da vero leader per Demiral, impeccabile nella vittoria a sorpresa per 2-0 della sua Turchia. La Juve ha già concordato col Sassuolo la cifra per il trasferimento: Demiral approderà in bianconero per 15 milioni di euro. Deciderà poi il nuovo allenatore (Maurizio Sarri è sempre più vicino) se farà parte o meno della rosa per la prossima stagione.



DEMIRAL E NON SOLO - Blitz turco in cui Paratici ha potuto osservare anche altri giocatori, su tutti Paul Pogba, vero e proprio sogno di mercato della Juve. Il francese, deludente stasera con la sua nazionale, avrebbe già confidato ai suoi amici stretti di essere favorevole a un ritorno in bianconero per provare a vincere la Champions League. Sarebbe il colpaccio di Paratici per la mediana, ma il Manchester United per meno di 100 milioni di euro non si siede al tavolo. Per il momento il Pogback resta come detto un sogno, è il più accessibile Milinkovic-Savic della Lazio il più vicino a vestire bianconero tra i due. Tanguy Ndombelé, altro giocatore da tempo nei radar della Juve per il centrocampo, non è entrato in campo: al suo posto Deschamps ha preferito il bianconero Blaise Matuidi e Moussa Sissoko in mediana. Deludente la prova di Samuel Umtiti, che non convince Paratici e nella lista dei desideri per rinforzare la difesa non è ai primi posti. C'è da tempo Raphael Varane in cima al taccuino del direttore sportivo, ma il Real Madrid non ha alcuna intenzione di cederlo e la Juve non è disposta a spese folli per il difensore. Convincente Demiral, deludenti i francesi: questo ha detto il blitz di Paratici in Turchia.