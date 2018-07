La Juve non vuole cedere Miralem Pjanic. Lo ribadisce anche Repubblica, che parla di un secco no al Manchester City con controproposta monstre. Intanto, spunta anche il nome di Paulinho per il centrocampo. Attualmente impegnato con il Brasile in Russia, il centrocampista ha una pretendente, tanto che al Barça sarebbe arrivata un'offerta da 40 milioni di euro e potrebbe esserci la Juve dietro.