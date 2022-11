In Spagna si è parlato di un blitz della Juventus per Ivan Fresneda, 18enne del Valladolid del presidente Ronaldo. E in lista resiste Malo Gusto del Lione, 19enne ambito da tutti i top club europei.



Tra tutti questi laterali stranieri, occhio al rientro anticipato di Andrea Cambiaso. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il jolly ligure può essere impiegato su entrambe le fasce ed è già di proprietà della Juventus, che in estate lo ha prima comprato dal Genoa e poi prestato al Bologna.