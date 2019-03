La Juventus resta concentrata sul campo dove in 15 giorni si gioca tanto del proprio futuro stagionale prima con lo scontro diretto per chiudere il discorso scudetto con il Napoli e poi con il ritorno degli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid. Una Juve concentrata sul presente, ma che non dimentica di programmare il proprio futuro e, per questo, è costantemente all'opera per seguire da vicino i più importanti obiettivi di mercato.



SCOUT AL DO DRAGAO - Secondo quanto riportato da Tuttosport domani al Do Dragao di Oporto due emissari della Juventus saranno presenti per visionare dal vivo il big match del campionato Portoghese e che vedrà il Porto ospitare il Benfica. Tanti sono infatti i talenti che si affronteranno nel corso della sfida e che la Juventus ha da tempo messo nel mirino con il super agente Jorge Mendes sempre sullo sfondo.



NON SOLO RUBEN DIAS - Il nome più caldo resta quello di Ruben Dias, difensore centrale classe '97 del Benfica con cui sono già stati avviati contatti e per cui c'è già l'idea di una trattativa che possa comprendere il cartellino di Marko Pjaca. Sempre fra le fila delle Aquile sta esplodendo il talento di Joao Felix, considerato in patria il nuovo Rui Costa. Infine nel porto la Juventus sta seguendo il brasiliano Eder Militao, su cui però c'è la forte concorrenza del Real Madrid che lo ha prenotato per la prossima estate. Talenti giovani e di prospettiva, la Juve si muove.