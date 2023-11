Il blitz di Giuntoli in Inghilterra nei giorni scorsi è stata anche un’occasione per prendere informazioni su Jadon Sancho. L’attaccante inglese è in uscita dal Manchester United dopo aver rotto con l’ambiente, i bianconeri hanno preso informazioni e sono pronti a portare avanti i dialoghi ma solo a una condizione: in prestito con parte dell’ingaggio pagata dai Red Devils.