Facundo Gonzalez. È lui il colpo in difesa della Juventus di Cristiano Giuntoli. Dopo Timothy Weah, arrivato dal Lille per rinforzare la fascia destra, i bianconeri si affidano ad un altro profilo giovane, stavolta per il centro del reparto arretrato. Nelle ultime ore, grazie agli intensi contatti andati in scena tra il Valencia e i piemontesi, il classe 2003 uruguagio si è sensibilmente avvicinato alla Juve.



I TEMPI - Il giocatore è praticamente in pugno, e all'inizio della prossima settimana dovrebbe esserci la chiusura definitiva dell'affare: da capire poi se Facundo resterà nella rosa di Allegri per la prossima stagione oppure verrà ceduto in prestito. Quest'ultima appare l'opzione più probabile al momento. Il 20enne di Montevideo è reduce dal Mondiale Under 20 alzato in finale proprio in faccia all'Italia.



LE ALTRE ITALIANE - Di Facundo Gonzalez, tra i migliori difensori della manifestazione citata poco fa, si era parlato già nelle scorse settimane: il Milan lo ha monitorato, senza dimenticare l'interesse mostrato anche da Monza e Salernitana. Alla fine ha avuto la meglio la Juventus, per quello che si configura come un acquisto di rilievo soprattutto in ottica futura.