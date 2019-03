La Fifa ha respinto il ricorso del Chelsea contro il blocco del mercato per due sessioni fino a gennaio 2020 compreso. Ora il club inglese farà appello al Tas di Losanna. La vicenda è seguita con interesse anche dalla Juventus, che al momento ha parcheggiato in prestito Gonzalo Higuain al Chelsea. Un caso, quello del Pipita, su cui diversi esperti si sono espressi. Secondo Tuttosport, al momento prevale l’ipotesi secondo la quale anche in virtù di un blocco Higuain potrebbe essere confermato (secondo alcuni addirittura acquistato) trattandosi di un giocatore già in rosa che non richiederebbe una nuova registrazione al sistema di trasferimenti digitale della Fifa.



Un'interpretazione che renderebbe praticamente scontata la conferma di Higuain in caso di blocco, non avendo il Chelsea altre possibilità di movimento. Tecnicamente infatti la sanzione colpisce il sistema dei trasferimenti in ingresso, ma non può limitare la libera attività commerciale dell’azienda Chelsea. Il club nelle scorse settimane aveva lasciato trapelare l’interesse all’eventuale acquisto dell’argentino, chiedendo uno sconto. Prolungamento che viene dato per scontato, soprattutto in caso di conferma di Sarri (il cui posto è stato subordinato all’ingresso della squadra in Champions).