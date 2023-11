Dopo l’incontro di qualche giorno fa tra Giuntoli e l’agente di Federico Chiesa, per il rinnovo del classe ‘97 è ancora tutto bloccato. Le distanze del giocatore sono ancora lontane dalla cifra proposta dalla Juve, la distanza a oggi c’è ma non è incolmabile. Serviranno nuovi incontri per avvicinare le parti.