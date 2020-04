Rodrigo Bentancur alla Juventus è costato 9,5 milioni di euro pagabili in due tranche, più tre di bonus legati alle presenze e il 50% della futura rivendita. L'accordo con il Boca Juniors, però, prevede anche 2 milioni di euro all'anno che i bianconeri devono dare al Boca per ogni anno di Bentancur in bianconero. La percentuale di rivendita, invece, scende proporzionalmente di anno in anno.