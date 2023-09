Juventus e Bologna guardano già al mercato del futuro e in vista della prossima stagione hanno messo nel mirino un talento argentino (ma comunitario con passaporto spagnolo) di proprietà del Velez. Si tratta del difensore centrale classe 2003 Valentin Gomez, protagonista anche all'ultimo Sudamericano Under 20 e il cui contratto è in scadenza il 30 giugno 2024. Per questo potrebbe firmare a parametro zero già a partire da febbraio.