Continuano le polemiche il giorno dopo Juve-Bologna per un fallo di mano di Matthijs De Ligt in area bianconera: il difensore olandese svirgola il pallone che gli rimbalza sul gomito e Irrati lascia proseguire. Il motivo è semplice: non c'è volontarietà di toccare il pallone con il gomito, rimbalza lì frutto di una giocata tentata. Non è quindi una deviazione voluta, ed è per questo che l'arbitro - applicando il regolamento - non ha concesso il rigore al Bologna.