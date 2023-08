Cosa si sono detti l'arbitro Marco Di Bello e il var Francesco Foruneau in quei concitati secondi che hanno portato la coppia di arbitri a non concedere rigore ed espulsione per il fallo di Iling Jr. su Nodye in Juve-Bologna? Presto avremo la risposta perché la conversazione non sarà tenuta segreta.



L'AUDIO SARA' RESO PUBBLICO - L'audio della conversazione fra Var e arbitro sarà reso pubblico. Non è un obbligo, non ancora perlomeno perché nonostante gli annunci di quest'estate ancora non è stato firmato l'accordo fra Aia e Dazn per la trasmissione degli audio nei dopo-gara. Secondo Repubblica il designatore Gianluca Rocchi ha la facoltà, come già accaduto in passato, di rendere comunque pubbliche le conversazioni e questo sarà il caso per spiegare bene dove l'errore sia stato commesso.