Se, come ha riportato il Corriere dello Sport,, direttore sportivo del Bologna, di non aver fischiato il rigore ai rossoblù perché non ne aveva concesso, nel primo tempo, uno allo juventino Chiesa,, ragione per cui Di Bello andrebbe fermato lungamente al di là degli errori tecnici commessi. In secondo luogo, perché è assolutamente certo, ma non meno, nell’intervallo e, chissà, magari anche durante la partita,sui fatti più controversi giudicati pochi minuti prima.sul mancato rigore, sul fallo non visto, su quello giudicato in maniera eccessiva e via dicendo. Chi gli scriva non si sa (non vorrei che fossero gli stessi organi tecnici: sarebbe gravissimo!), di sicuro c’è che le notizie arrivano e, come nel caso di specie,, omettendo o intervenendo in senso opposto.. La compensazione è il prodotto del condizionamento e il condizionamento fa più danni dell’inadeguatezza.Ora tutti dicono che, se il nodo gordiano fosse il telefonino, basterebbe che tutti gli ufficiali di gara (dagli arbitri agli assistenti, dal quarto uomo fino agli addetti al Var)e si dedicassero solo alla partita.anche ammettendo che fosse realmente possibile, credete davvero che un arbitro non verrebbe informato comunque dell’errore commesso?. La gravità dell’errore di Di Bello, non è tanto aver giudicato regolare l’intervento di Iling Junior, quanto averlo fatto perché era stato convinto da qualcuno di aver sbagliato, allo stesso modo, per l’intervento di Moro su Chiesa.Tecnicamente parlando,non è né meglio, né peggio di molti altri suoi colleghi. Il punto è che. Rivoluzionaria non è la sua affermazione a Di Vaio, rivoluzionario è che ci scandalizziamo solo adesso. Sicuramente è successo anche altre volte e non abbiamo mai avuto la preoccupazione di prendercene cura.I probabili due mesi di sospensione dicono, al contrario, che chi danneggia gli avversari della Juve, sono puniti in misura maggiore e, se vogliamo, anche con maggiore platealità.