Di seguito gli episodi arbitrali più discussi di Juventus-Bologna, sfida delle 18 valida per la seconda giornata di Serie A, in scena all'Allianz Stadium, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:





Juventus – Bologna ore 18.30

Di Bello

Bottegoni – Moro

Iv: Marcenaro

Var: Fourneau

Avar: Nasca





38' - Cross di Weah, Lucumi in scivolata tocca col braccio: non c'è rigore, la posizione del difensore è naturale e inappuntabile..



17' - Giallo anche per Posch, dopo un intervento scorretto su Chiesa.



12' - Ammonito Rabiot per un fallo su Ndoye.



8' - Contatto sospetto in area di rigore del Bologna, con Chiesa che finisce a terra a seguito di un contrasto con un avversario che lo sovrasta. Sembra tutto regolare, Di Bello fa proseguire.