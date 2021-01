La Juve vince contro il Bologna, creando tanto, sprecando troppo, regalando qualcosa. Alla fine è Weston McKennie a chiudere la contesa, bene anche Bentancur e Arthur. Sugli scudi ancora una volta Szczesny, un disastro Bernardeschi. Queste le pagelle di Calciomercato.com.: buona guardia e sempre tranquillo con la palla tra i piedi. La parata sul colpo di testa di Cuadrado è da fenomeno.: corre come se le due settimane di isolamento gli avessero permesso di riposarsi senza perdere ritmo, ma negli ultimi venti metri è troppo poco lucido e quel contropiede fallito con Ronaldo liberissimo grida vendetta. Szczesny lo salva da un clamoroso autogolnon regala niente agli attaccanti del Bologna (33' stdi testa son tutte sue, sempre in anticipo. Quattro partite di fila significano che sì, è tornato il capitano. Perde Barrow una volta e spende il cartellino giallo.: controlla Orsolini e non è cosa da poco, quando si sgancia aiuta a creare superiorità numerica.corsa e tempi di inserimento, manca qualcosa in fase di ultimo passaggio ma di fatto è l'unico centrocampista capace di trovare la rete con regolarità, il colpo di testa che vale il 2-0 serve per evitare un finale di partita in affanno (47' st).tocca a lui dettare i tempi del pressing e allo stesso tempo proteggere i difensori, un gigante nel secondo tempo.il gol è casuale o quantomeno molto fortunato, molto meno casuale il fatto che stia prendendo finalmente in mano il gioco della Juve con una percentuale di passaggi riusciti sempre decisamente alta (33' st Rabiot sv).Pirlo gli dà fiducia dopo il bel secondo tempo di Supercoppa, si divora due gol clamorosi e sbaglia sempre la scelta della giocata (23' stci mette ben poco a rendersi pericoloso): un pizzico di nervosismo gli costa il giallo sotto diffida, salterà la prossima partita (33' st).patisce il fatto di essere un po' più ignorato del solito, non trova mai lo spazio per affondare il colpoAll.tre punti pesanti presi in scioltezza, la squadra appare ancora un po' troppo spaccata in due ma alla fine col Bologna poteva anche essere goleada.non sempre perfetto stilisticamente ma decisamente efficace, il doppio intervento che si conclude con la chiusura su Bernardeschi è straordinario almeno quanto quello su McKennie che evita il 3-0.spesso in difficoltà (1' stfa il suo senza badare troppo al sottile): usa le cattive, sa decisamente come fareil difensore giapponese è davvero un ottimo giocatore, si conferma pure allo StadiunCuadrado non lo prende mai, gli errori del colombiano non sembrano condizionati da lui (30' stsolidità a centrocampo (19' stdovrebbe dare maggiore geometria al centrocampo del Bologna, ci riesce solo in parte)insieme a Svanberg compone una mediana completanon riesce mai a saltare Danilo (30' sttra le linee dovrebbe fare molto più male alla Juve: molto più “sgamato” di quanto non dica la carta d'identità, va però in difficoltà (1' stentra bene in partita e cambia volto a tutto il Bologna)quando accelera sa far male, ma di fatto è come se fosse sceso in campo solo nella ripresa.All.: il Bologna ha le occasioni per pareggiare ma potrebbe anche crollare, alla fine la squadra di Mihajlovic è apparso un po' troppo leggera e discontinua.