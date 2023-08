Juventus-Bologna apre il programma domenicale della seconda giornata di Serie A con calcio d'inizio a partire dalle 18.30 all'Allianz Stadium di Torino. L'esrodio casalingo per i bianconeri di Massimiliano Allegri che vogliono confermare le ottime impressioni arrivate dalla vittoria importante all'esordio contro l'Udinese. Dal canto suo Thiago Motta, che ha accolto diversi colpi di mercato in rosa, è chiamato a riscattarsi dopo il pesante flop e ko della prima di campionato contro il Milan.





STATISTICHE - La Juventus è imbattuta nelle ultime 22 partite di Serie A disputate contro il Bologna e gli emiliani hanno vinto solo una delle ultime 41 gare nel massimo campionato contro la Juventus. Nonostante i bianconeri abbiano perso solo due dei precedenti 59 incontri all’esordio casalingo stagionale di Serie A, entrambi questo k.o. sono arrivati nella gestione di Massimiliano Allegri.



SINGOLI - Arkadiusz Milik ha segnato sei gol in sei sfide contro il Bologna in Serie A, la squadra rossoblù è quella contro cui l’attaccante bianconero ha realizzato più reti nella competizione. La prossima sarà la partita numero 250 per Lukasz Skorupski in Serie A, che potrebbe diventare il secondo giocatore polacco a tagliare questo traguardo nell’era dei tre punti dietro solo a Piotr Zielinski (336). Il Bologna è la squadra contro cui Federico Chiesa ha segnato più gol in Serie A: sei, tra cui la sua unica tripletta con la Fiorentina.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

Juve (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Aebischer; Ndoye, Ferguson, Orsolini; Zirkzee.