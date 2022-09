Juventus-Bologna è una partita speciale per Riccardo Orsolini. Acquistato per 15 milioni di euro nell'estate 2019 dal club di Saputo, ha avuto diverse proposte: in Spagna (Espanyol) e in Italia soprattutto dalla Fiorentina, ma anche dalla Juve visto che Sarri lo avrebbe voluto nel gennaio della sua annata. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, durante il Mondiale si parlerà di rinnovo fino al 2025.