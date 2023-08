Grande attesa allo Juventus Stadium per Juve-Bologna, uno dei due match delle 18.30 di domenica 27 agosto 2023 e valevole per la seconda giornata di Serie A. La gara sarà trasmessa in diretta tv e streaming da Dazn. Gli emiliani cercano il riscatto dopo il flop all'esordio contro il Milan, mentre c'è curiosità per capire quanto i bianconeri potranno confermare l'idea di gioco vista nella vittoria all'esordio con l'Udinese.



LE ULTIME - Cambiaso-Kostic resta il dubbio che Massimiliano Allegri si porterà con sé mentre la chance per Pogba e Fagioli dovrebbe esserci nella ripresa. Chiesa-Vlahovic coppia d'attacco. Thiago Motta può lanciare dal primo il neo-acquisto Karlsson con Aebischer che può finire in panchina. Corazza-Lykogiannis ballottaggio in fascia



LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Moro, Dominguez; Orsolini, Zirkzee, Karlsson.