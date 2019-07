Barbara Bonansea, attaccante della Juventus femminile, risponde all'ex compagna di squadra Petronella Ekroth, che ha parlato del silenzio imposto dalla società bianconera sul caso Ronaldo e che le giocatrici stranieri vengono trattate diversamente rispetto alle italiane: "Ciao a tutti. Volevo un po' parlare di cose che sto sentendo questi giorni. Vorrei dirvi di fare attenzione alle persone che parlano male, dove sono state fintamente bene. A parte che si dicono cose non vere e ve lo posso garantire perché io c’ero e poi questo vuol dire che tutta la gioia che mostrava in quei momenti era finta. Quindi fate bene attenzione, io vi saluto raramente, ci rivedremo l’anno prossimo in questa Juve che per me è sempre fantastica".