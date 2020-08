Intervistato dal Corriere dello Sport l'ex attaccante di Roma e Juventus e presidente della Federcalcio polacca, Zbigniew Boniek, ha parlato così.



DYBALA - "Paulo è uno dei due-tre giocatori migliori al mondo nel suo ruolo. Io li chiamo attaccanti appesi. Sono attaccanti che giocano dietro la prima punta, si muovono in quello spazio e trovano la strada per il gol. Magari, non al 100% incedibile, perché la Juve insieme al Bayern Monaco è la società con la gestione migliore. Sanno quello che fanno e io capisco che sia giusto guardare il bilancio. Però farei tutto il possibile per continuare con Dybala, che è entrato nell’età migliore della vita. Ha 26 anni, è pronto per giocare per 4-5-6 anni al massimo".