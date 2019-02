Leonardo Bonucci promette un trattamento "speciale" all'ex compagno di squadra Álvaro Morata in occasioni di Atletico Madrid-Juventus. Il difensore bianconero, intervistato da AS, rivela un divertente retroscena: “Morata è un amico, ma l’ho già avvertito: ‘Appena entrerai in campo ti rifilerò un bel colpo’. E lui mi ha risposto: ‘Come fai sempre’ (ride, ndr)”.