Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, in gol questa sera contro il Napoli, parla a Sky Sport: "E' un gol importante, oggi era importante vincere. Mandare il Napoli a 6 punti è stato un grande passo. Abbiamo iniziato con tanti errori tecnici perché volevamo giocarla dal basso, uscire da dietro, ci stava la voglia di giocare. La vittoria e i tre punti sono fondamentali. Abbiamo l'obbligo di giocare la palla e buttarla via quando è opportuno, ma con i giocatori che abbiamo bisogna uscire col palleggio. Abbiamo preso il gol ma davanti a questi episodi la grande squadra si rafforza e noi l'abbiamo fatto".



SUI TIFOSI - "Lo aspettavo e lo volevo da tanto tempo, grazie ai tifosi che hanno capito. Io devo rispondere sul campo e riportarli dalla mia parte. La dedica speciale va a mia moglie e la bimba che porta in grembo"