Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, parla a Sky Sport dopo la vittoria contro la Dinamo Kiev nella notte di Champions: “Sì, abbiamo fatto una buona partita, l'obiettivo era quello di vincere per dare un ulteriore stimolo a questa classifica e per poi andare a Barcellona a giocare una grande partita e far crescere dentro di noi l'autostima, la voglia di continuare su questa strada, di credere in tutto e per tutto in quello che facciamo, dare fiducia ai tanti giovani che sono scesi in campo e devo dire che nell'ultimo quarto d'ora ci siamo un po' allungati, facevamo fatica a pressare sul loro portatore di palla. Ci siamo un po' abbassati però nonostante un'azione dove loro hanno creato una potenziale occasione da gol, abbiamo fatto una buona partita”.



SUL BARCELLONA - “Ovvio che non sarà facile, ma noi andremo a Barcellona per fare una grande partita, perchè nel percorso di crescita di tanti di noi, giocare queste partite farà sì che in futuro l'esperienza sia maggiore”.