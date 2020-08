Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, posta su Instagram il suo pensiero il giorno dopo l'eliminazione dei bianconeri dalla Champions League, per mano del Lione: "Quando si indossa questa maglia puntare al massimo è sempre un dovere. Purtroppo non ci siamo riusciti, ci tenevamo per poter dare una gioia ai nostri tifosi in un momento così triste della vita. Rimane uno scudetto storico e una pagina indelebile di storia bianconera. Adesso pensiamo a recuperare perché la prossima stagione è già qui e ci aspetteranno tante altre battaglie nella speranza di poterle vivere con i nostri tifosi sugli spalti. #LB19 #FinoAllaFine".