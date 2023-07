Leonardo Bonucci continua a mandare messaggi via social alla Juve che, nei giorni scorsi, lo ha praticamente scaricato. Il tecnico Massimiliano Allegri lo ha escluso dal progetto per scelta tecnica e la decisione gli è stata comunicata da Giuntoli e Manna.



MESSAGGIO - Su Instagram, il 36enne difensore ha voluto celebrare un suo coetaneo che continua a firmare record, Novak Djokovic. Dopo la vittoria in semifinale con Sinner, il tennista ha detto: “Cerco di non guardare all’età come una cosa che distingue. I trentasei anni sono i nuovi ventisei!“, queste le parole di Djokovic ricondivise da Bonucci. Un avviso ai naviganti.