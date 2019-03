Leonardo Bonucci commenta la sconfitta contro il Genoa ai microfoni di Juventus TV. "Non è mai piacevole perdere, ma una sconfitta ci può dopo un periodo del genere", spiega il difensore della Juventus: "Sapevamo che oggi sarebbe stata una partita difficile, sia dal punto di vista mentale che fisico, perché martedì abbiamo usato tutte le forze a nostra disposizione. Quello di oggi è un incidente di percorso in una grande stagione. Fortunatamente adesso avremo la sosta, che ci permetterà di recuperare energie. Chi rimarrà si riposerà un po' di più. Guardiamo il lato positivo, siamo ancora a +18 dalla seconda in classifica e dentro alla Champions League"