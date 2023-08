Il caso Leonardo Bonucci in casa Juventus ha visto oggi tante, tantissime parole spese. Prima da parte di Umberto Calcagno, presidente dell'Aic (LEGGI QUI) che ha attaccato, quasi minacciato il club bianconero e poi da parte della stessa società torinese che ha risposto a tono a sua volta, minacciando vie legali (LEGGI QUI). Chi non ha voluto esporsi ufficialmente, ma l'ha fatto come sempre a mezzo social è stato proprio il diretto interessato che ha sfruttato la sua pagina instagram per "parlare" ai suoi follower e al mondo.



STORIE CRIPTICHE - Prima Bonucci ha ricondiviso nelle sue storie le parole di Calcagno che ha preso la sua parte contro la Juventus sottolineando non solo la "necessità di un reintegro", ma anche "i danni" che il giocatore sta subendo essendo costretto ad allenarsi in disparte. Poi il difensore azzurro ha voluto condividere proprio la foto del "late training", dell'allenamento fuori dagli orari del resto della squadra a cui si sta sottoponendo insieme agli altri esuberi Frabotta, Minelli e Felix Correia. Cosa ci vuole dire Bonucci? Sicuramente che il caso è tutt'altro che destinato a chiudersi in fretta.