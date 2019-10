Leonardo Bonucci si schiera al fianco di Matthijs De Ligt. Il capitano bianconero lo ha fatto, come riportato da Tuttosport, al termine della gara pareggiata ieri a Lecce per 1-1. Una vittoria sfumata anche a causa di un rigore, poi trasformato da Mancuso, concesso a causa di un fallo di mano del centrale olandese ex Ajax.



TIMORE SUI FALLI DI MANO - "È un momento un po’ così, sono situazioni che purtroppo in area possono succedere e l’istinto ti porta a fare determinati movimenti che magari risultano pericolosi. Però Matthijs deve rimanere sereno, perché è capitato a tutti di incappare in errori e momenti negativi ma lui ha un talento enorme e la fiducia di ognuno di noi. Se può essere condizionato nei falli di mano? È normale che possa nascere un po’ di timore, un filo di insicurezza. Ma è un momento che passerà, lui crescerà e ora deve essere lasciato tranquillo".



DI CHI E' LA COLPA? - "Se abbiamo portato via solo un punto da Lecce, non è per il fallo di mano di de Ligt, ma perché io, Bernardeschi e gli altri siamo stati poco cattivi nelle occasioni che abbiamo avuto. Il rigore non è colpa sua, sono situazioni che possono succedere a tutti. Se avessimo vinto 4-1, altro che de Ligt: avremmo esaltato la grande prestazione della Juventus".