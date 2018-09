Un grave errore di Leonardo Bonucci lascia strada al Napoli per il gol del vantaggio nel big match in corso all'Allianz Stadium: la Juventus è andata temporaneamente sotto a causa di un'imprecisione del difensore tornato in estate dal Milan, che ha lasciato il pallone tra i piedi di Allan in fase di disimpegno. Non è il primo errore di Bonucci quest'anno: dopo quelli in marcatura a centro area contro Chievo, Parma e Sassuolo, ecco questo ancor più evidente. Poi è arrivato il gol a pareggiare i conti.