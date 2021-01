La metamorfosi di questo giocatore, alla soglia dei 34 anni, è inquietante.invece le sue esibizioni sono diventate letteralmente imbarazzanti. Né serve un gol o un bel lancio in profondità per cambiare il giudizio sulle sue prestazioni: questo è un contributo in più che ha sempre dato e - per quanto riguarda gli assist a lunga gittata - probabilmente contribuirebbe a garantire anche a cinquant’anni.Molte sono le domande senza risposta su Bonucci in questa fase della sua carriera.E’ un campione che ha improvvisamente avvertito il peso degli anni e adesso è finito? O addirittura:Ce lo chiediamo quasi con timore, perché noi siamo tra coloro che lo hanno ritenuto fondamentale per i trionfi della Juve nell’ultimo decennio e consideravamo naturale che a lui pensasse - ad esempio - il Manchester City di Guardiola. Oggi però il dubbio esiste.Non è che in passato apparisse migliore di ciò che è grazie al lavoro dei vecchi compagni?In attesa che il campo risponda, ci resta l’idea dipensava di dimostrarsi grande ovunque, è scappato con la coda tra le gambe chiedendo di essere riaccolto dalla Juve. Ma, fino al tracollo di questo avvio di stagione., adesso. E’ il capitano e un punto fermo.@steagresti