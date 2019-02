Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha analizzato la vittoria per 3-0 interna sul Frosinone ai microfoni di Sky:



Dedica per Matilda, che giorni sono stati?



"Bellissimi. Matilda ha dato un ulteriore raggio di luce alla nostra famiglia, la dedica va a lei, a mia moglie che è una grande donna. La dedica va a chi mi è stato vicino in questi due anni intensi".



Come ti senti e come vi sentite per mercoledì?



"Bene, ci è servita vincendo per mercoledì. Andiamo a Madrid con consapevolezza, consci che loro non molleranno un centimetro".



Stasera c'è il definitivo ritorno nel cuore juventino?



"Dò sempre il massimo. L'affetto è importante, prometto un crescendo per arrivare in fondo da parte di tutta la squadra".