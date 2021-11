"L'obiettivo era vincere e ritrovare lo spirito di squadra visto prima della sosta. Adesso recuperiamo e pensiamo alla Champions. Avanti tutta". Il giorno dopo la sua doppietta contro la Lazio, che ha regalato tre punti preziosissimi alla Juventus in campionato, Leonardo Bonucci festeggia e guarda già avanti, all'impegno europeo che martedì attende i bianconeri, che saranno impegnati a Stamford Bridge contro il Chelsea vincitore dell'ultima edizione della competizione.



Con la doppietta di ieri, Bonucci sale a quota 47 gol in carriera (39 con i club, 8 in Nazionale), prendendo ulteriormente le distanze da due mostri sacri del calcio italiano, anch'essi difensori e goleador, Gaetano Scirea (36 gol, di cui 2 in Nazionale) e Franco Baresi (34 gol, di cui uno in Nazionale). Bonucci invece insegue ancora il suo storico compagno di reparto, Giorgio Chiellini, che finora ha segnato 51 gol in carriera, di cui 8 in Nazionale. ,



I quattro italiani sono però molto distanti dalla top 10 dei difensori che hanno segnato più gol in carriera, a livello mondiale, classifica nella quale non figurano calciatori del nostro paese. Fra i difensori goleador che hanno giocato in Italia, ma appena fuori dalla top 10, c'è Sinisa Mihajlovic, con 106 gol (di cui 10 in nazionale).



