Leonardo Bonucci, difensore della Juve, ha parlato a Sky Sport al termine del pareggio di Madrid: "Nel primo tempo loro hanno messo tanta pressione e corsa, noi eravamo lenti. Nella ripresa siamo partiti forte, siamo andati sul 2-0 poi abbiamo preso due gol su palle inattive. Abbiamo fatto una grande partita, ma dobbiamo fare più attenzione".



SU COSA INSEGNA LA PARTITA - "Giocando possiamo mettere in difficoltà l'Atletico. Fino al 2-2 abbiamo fatto una grande partita, peccato per il tiro di Cristiano".



SUI BATTIBECCHI TRA CUADRADO E I COMPAGNI NEL TUNNEL - All'uscita dal campo c'è stato un battibecco fra alcuni giocatori bianconeri, con Cuadrado accusato dai compagni di avere responsabilità su uno dei gol subiti. Sotto gli occhi dei bordocampisti delle tv, che hanno assistito alla scena, è intervenuto Bonucci, che ha invitato i compagni a rientrare nel ventre del Wanda Metropolitano e a parlarne negli spogliatoi. "Questo dimostra la fame di vittoria che avevamo. Volevamo i tre punti, sono panni che si lavano in casa. La responsabilità dei gol è di tutti, non è colpa di un singolo".