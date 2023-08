Entro domani sera la Lazio potrebbe chiudere la trattativa per portare in biancoceleste Leonardo Bonucci. Il difensore al momento ha congelato sia l’offerta dell'Union Berlino che quella del Genoa perché vorrebbe sbarcare nella Capitale. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, i contatti tra il club e l'agente Lucci si sono intensificati martedì e vanno avanti: la Juve è pronta a coprire buona parte dell’ingaggio da 5 milioni ma, al momento, manca ancora il via libera di Sarri.