Leonardo Bonucci, difensore e capitano della Juventus, parla a Sky Sport dopo la vittoria contro la Lokomotiv Mosca, che ha permesso ai bianconeri di qualificarsi agli ottavi di Champions League: "Il salvataggio sulla linea? Al massimo il mio intervento era per un punto, Douglas ci ha portato 3 punti. Questa è una squadra che s'adegua alle partite, gioca il calcio del mister per lunghi tratti, ma poi soffre quando c'è da soffrire. Adesso ci godiamo il passaggio del turno. Pensiamo a domenica così da chiudere il mini ciclo in testa alla classifica".



SUI PROBLEMI - "Dobbiamo migliorare le distribuzioni quando perdevamo parla e la prima aggressione. Non ci è riuscito sempre, hanno improntato la partita sulle ripartenze e ci sono riusciti nel primo tempo. Abbiamo alzato la pressione, creato difficoltà. Ci ha permesso di arrivare al tiro più volte e di prendere i 3 punti".