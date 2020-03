The winning team, la squadra vincente. Anche ai tempi del coronavirus, Leonardo Bonucci non perde le consuetudini e posta su Instagram il formazione vincente in allenamento: “La squadra vincitrice, secondo le norme!!!”. Un bel modo di allentare la tensione, in un momento in cui il virius si sta fortemente ripercuotendo sulla vita di tutti e anche sul mondo del calcio. Ecco i protagonisti della formazione vincitrice di Bonucci: Bernardeschi, Ramsey, il suo fido compagno di reparto De Ligt, Khedira e Coccolo.