Leonardo Bonucci, difensore della Juve, parla a Sky Sport dopo l'eliminazione dalla Champions per mano del Lione: "C'è delusione, sapevamo che doveva venire fuori una partita così, con loro che ci aspettavano. Abbiamo subito il gol su rigore, abbiamo creato tanto e il calcio è così. Stasera abbiamo dato tutto quello che potevamo e capita... La partita d'andata nel primo tempo potevamo fare qualcosa di meglio, lì abbiamo creato poco. Stasera abbiamo dato tutto, peccato perché due cm di palla fuori sono diversi da due cm di palla dentro".



COME SONO ARRIVATI - "Io credo che stasera abbiamo dimostrato che la condizione c'era, abbiamo spinto fino alla fine. Loro hanno fatto un tiro in porta, merito a loro che hanno passato il turno".



SULLA STAGIONE - "Il bilancio? Stagione anomala, particolare, ci siamo ritrovati a giocare a giugno, luglio e agosto le tre competizioni. La cosa principale era vincere lo scudetto, la Champions sapevamo che con questo formato era particolare. L'obiettivo centrale lo abbiamo conquistato".