A prescindere da ciò che accadrà sul mercato, Leonardo Bonucci non alzerà bandiera bianca di fronte alla lotta legale che ha intrapreso nei confronti della Juventus. La pista Union Berlino al momento per il centrale italiano si è raffreddata, tuttavia s’è fatto avanti il Genoa che potrebbe concedergli una chance. Come riportato dalla Gazzetta, a prescindere dalla cessione o meno, il difensore vuole andare avanti con la sua battaglia. Il suo avvocato nominerà a breve un noto giurista dello sport per il futuro arbitrato, come previsto dall’accordo collettivo. Se resterà alla Juve Leo chiederà il reintegro, altrimenti il danno d’immagine.