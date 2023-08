L'Union Berlino aveva perso la pazienza. Una risposta da Leonardo Bonucci era attesa entro il week-end, i continui tentativi di restare in Italia avevano convinto il club tedesco a voltare pagina. Ma dopo l'ultimo ed ennesimo no di Maurizio Sarri al suo passaggio alla Lazio è arrivato il blitz dell'agente Alessandro Lucci in casa Union che ha convinto i tedeschi a riaprire le porte all'ex capitano della Juve. Che firmerà un contratto di un anno con opzione per il secondo, da 1,5 milioni netti bonus inclusi.